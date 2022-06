23. Juni 2022

Im Rahmen der internationalen Woche der Stadt Dortmund von So, 19.06. bis Mo, 27.06.2022, hat das Boxteam Dortmund e. V. die Sport-Aktionswoche “Pink gegen Rassismus” im Boxzentrum an der Strobelallee 40 gestartet.

Wir, die Mitglieder vom Boxteam Dortmund, engagieren uns zu dem Aktionsthema, denn Rassismus sowie weitere Diskriminierungsformen und die damit oft einhergehende Gewalt sind als gesellschaftliches Problem nicht akzeptierbar.

Am Montag und Mittwoch nahmen an den durchgeführten Veranstaltungen schon etwa 100 Personen teil. Eine weitere Aktion haben wir für Freitag, den 24.06. ab 19:00 Uhr geplant. Die Abschlussveranstaltung erfolgt am 27.6., ab 19:00 Uhr, im Boxzentrum Dortmund.

Im Rahmen der durchgeführten Veranstaltungen wurden von den Sportlern des Boxteam Dortmund, die Aspekte “Deeskalation durch Sport” sowie “Kinder stark machen” dargestellt. Als äußeres Zeichen der Verbundenheit, tragen alle Akteure an den Aktionstagen, T-Shirts in dem Farbton pink.

Boxteam Dortmund e. V.

Klaus Hellmich

Vorstandsvorsitzender