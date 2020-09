Als Anerkennung für die langjährigen Vereinsleistungen, wurde Boxteam Dortmund e.V., vom Boxsport-Verband NRW, die Durchführung der NRW-Meisterschaft 2020 -U15- übertragen. Es boxen Mädchen und Jungen im Alter von 13 und 14 Jahren.

Nach ca. 25 Jahren wird wieder eine Landesmeisterschaft im olympischen Boxen in Dortmund ausgetragen.

Die NRW - Meisterschaft 2020 -Boxen- wird durchgeführt am SA, 12.9.20, ab 16 Uhr (Halbfinale).

Final-Kämpfe beginnen am So, 13.9.20, 11 Uhr.

Geboxt wird in der Boxhalle (Eishalle) im Revierpark Wischlingen, Höfkerstr. 12.

Die Boxhalle gilt derzeit als Deutschlands größte Boxsportstätte.

Mit der Meisterschaft kann der Boxsport in Dortmund sich wieder als eine der tragenden Säulen im Bundesland NRW darstellen.

Zuschauer können die Box-Veranstaltung an beiden Tagen kostenfrei verfolgen.

Wegen der Corona-Pandemie können wir interessierten Zuschauern bedauerlicher weise keinen Zutritt in die Boxhalle ermöglichen.

Zuschauer können das Geschehen in der hell erleuchteten Boxhalle von außen verfolgen.

Die Hallenverglasung umspannt den Boxring Halbkreis ähnlich, auf einer Länge von ca. 70 m.

Direkt vor der Sporthalle ist ein überdachter und befestigter Fußweg angelegt, von hier können die sportlichen Boxkämpfe, von 3 Seiten unbehindert beobachtet werden.

Kinder, Jugendliche sowie Erwachsene laden wir gerne ein, die NRW-Box-Meisterschaft 2020 kostenlos zu besuchen.

Klaus Hellmich

1. Vorsitzender u. Geschäftsführer

Boxteam Dortmund e.V.