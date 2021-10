BW Huckarde - TuS Stockum 1:1:

Torchancen hatte Huckarde genug, doch der Ball wollte nicht ins gegnerische Netz. In der 25. Minute gingen die Stockumer in Führung und Huckarde musste lange zittern, bevor in der 75. Minute durch Bryan Walter der Ausgleich gelang.

Anbei ein paar Bilder vom Spiel.