Durch das Sponsoring der Sparkasse Dortmund konnten einheitliche Vereinsjacken für 97 Kinder und Jugendliche des Tanzsportclub Dortmund e.V. bestellt werden. Damit ermöglicht die Sparkasse den Kindern einen einheitlichen Auftritt bei der Europameisterschaft.

Im Tanzsportclub Dortmund haben sich insgesamt 97 Tänzer*innen des Kinder- und Jugendbereich für die Europameisterschaft „International Championships 2022“ der ASDU International qualifiziert. So viele wie noch nie zuvor in der Geschichte des Vereins! Die Europameisterschaft wurde in diesem Jahr vom 26.05. bis 29.05.2022 in Erl in Österreich ausgetragen.

Nun stand der Verein vor großen Herausforderungen: vier Tage Österreich für 97 Tänzerinnen und Tänzer, 4 Trainer*innen, Unterbringung, Verpflegung, Fahrtkosten, Vereinskleidung… Vieles musste organisiert und auch finanziert werden. Für den rein ehrenamtlichen Verein alleine nicht zu stemmen. Für solche Ereignisse ist der Tanzsportclub Dortmund auf Unterstützung und Spenden angewiesen.

Die Sparkasse Dortmund engagiert sich seit jeher für lokale Vereine und besondere Projekte aus Kultur, Sport und sozialem Engagement mit Spenden und Sponsoring. Für den Tanzsportclub Dortmund war es eine große Freude, die großzügige Spende der Sparkasse für die Anschaffung von 97 Vereins-„Hoodies“ im Rahmen der EM-Fahrt entgegennehmen zu dürfen. Markus Grunewald von der Sparkasse Dortmund übergab den Spendenscheck persönlich im Vereinsheim in Lütgendortmund an Jugendwartin Tanja Bracht und die Kids der Leistungsgruppen des Vereins. „Ein einheitliches Vereinsoutfit im Leistungssport auf internationalem Niveau ist ja eigentlich selbstverständlich. Da wir in diesem Jahr erstmalig eine fast 100-köpfige Tänzer*Innentruppe auszustatten hatten und unser Verein nicht die Mittel dafür hat, sind wir der Sparkasse sehr dankbar für diese Unterstützung!“ so Tanja Bracht.

Die Europameisterschaft Österreich war ein voller Erfolg: 10 Europameistertitel, 4 Vizemeistertitel und 1 mal Bronze haben die Tänzer*innen mit nach Hause gebracht. Aber damit sind die Hoodies noch nicht am Ende ihrer Reise durch Europa angekommen: Ende Juni gehen sie auf die Reise ins spanische San Sebastian zum „Dance World Cup 2022“ und unterstützen ihre Träger*innen beim Tanzen um Weltmeister- und Vize-Weltmeistertitel.

