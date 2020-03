Was für ein Erfolg: nicht nur, dass die Mannschaft mit Sarah Werthschulte, Lena Römer, Anna Türke und Amira Klöting den Aufstieg in die Gauklasse II geschafft hat - nein: sie sind sogar erste geworden! Mit herausragenden Leistungen am Boden, Barren und Sprung haben die Turnerinnen 5 Konkurrenzmannschaften hinter sich gelassen. "Das haben die Mädchen verdient", so Trainerteam Christian Planck und Magda Rutkowski, "sie haben so hart dafür trainiert".