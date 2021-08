2:2 gegen den Landesligisten:

Brackel ging gleich in der 7. Minute durch ein Tor von Jonah Ernst in Führung, in der 33. Minute konnte Huckarde durch einen Elfmeter, den Kerem Kalan sicher verwandelte, ausgleichen.

Ausgleich durch Elfmeter

Danach übernahm Huckarde das Ruder, konnte den Ball aber nicht im gegenerischen Tor unterbringen. In der 73. Minute ging Brackel ein zweites Mal durch einen Treffer von Naim Idrissou in Führung und erst mit dem Schlusspfiff gelang Aaron Spichal das Tor zum Ausgleich und 2:2 Endstand.

Aaron Spichal gelang in der letzten Minute der Ausgleichstreffer

