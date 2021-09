SpVgSchwerin gegen BW Huckarde 1:1:

1:1 trennten sich BW Huckarde und die Spielvereinigung Schwerin in der Bezirksliga 9. Dabei fielen die Tore schon früh in der 8. (Wißing für Schwerin) und 10. Minute (Hendrik Schürmann für Huckarde). Beide Mannschaften ließen einiges an Chancen liegen. Hier ein paar Bilder vom Spiel.