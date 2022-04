BW Huckarde - Mengede 08 2:4:

Hatte die Mannschaft von BW Huckarde am Mittwoch noch in der Nachspielzeit das Siegtor erzielen können, so musste sie dieses Mal zwei Tor in der 90.+4. und 90.+7. Minute hinnehmen, die zur 2:4 Niederlage führten.

Zweimal die Nase vorn:

Dabei waren die Blau-Weißen sowohl in der ersten Halbzeit in der 7. Minute durch Thomas Geiger und nach dem Ausgleich in der 38. Minute durch Florian Schulz auch in der 2. Halbzeit in der 49. Minute (Eigentor Mengede) in Führung gegangen.

Den Ausgleich zum 2:2 musste BW Huckarde in der 70. Minute hinnehmen und in der Nachspielzeit fielen die Siegtreffer für Mengede.

Sie finden einige Fotos zum Spiel im Anhang.