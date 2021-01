Die Bezirksvertretung Mengede stellt auch in diesem Jahr Mittel für Vereins- und Kulturförderung zur Verfügung. Außerdem können Vereine eine finanzielle Unterstützung wegen coronabedingter Einbußen beantragen.



Hierfür können die Anträge bis zum 10. Februar bei der Geschäftsführung der Bezirksvertretung Mengede (Am Amtshaus 1 in 44359 Dortmund) postalisch eingereicht werden. Entsprechende Antragsformulare können vorab per Mail an bvst-mengede@stadtdo.de angefordert werden. Eine persönliche Abholung und Abgabe der Anträge ist aufgrund der aktuellen Corona-Situation nicht möglich. Die Bezirksvertetung will in ihrer Sitzung am 10. März über die Verwendung der Gelder entscheiden.