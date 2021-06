„Es ist bemerkenswert, was dieser kleine Verein in einem Jahr auf die Beine gestellt hat, um in Marten einen wichtigen Beitrag für eine solidarische und lebendige Nachbarschaft zu leisten.“ Das war das Fazit von Anja Butschkau, Landtagsabgeordnete für den Dortmunder Südwesten. Sie besuchte am Freitag anlässlich des Tags der Nachbarn die Nachbarschaftshilfe „Marten aktiv“ e.V.

Im neuen Nachbarschaftstreff in der Meile informierte sie sich beim Vereinsvorsitzenden Axel Wolff und den Vorstandsmitgliedern Angelika Welzel und Martin Schmitz über die Arbeit und die Angebote des Vereins. „Der Nachbarschaftstreff ist zum Anlaufpunkt für viele Martenerinnen und Martener geworden, die hier Unterstützung im Alltag finden, aktuell zum Beispiel bei der Buchung eines Termins im Corona-Testzentrum“, sagt Axel Wolff.

Im Mittelpunkt stehe aber immer noch die Einkaufshilfe für Senior*innen und erkrankte Menschen, die nach wie vor gut angenommen wird. Aber auch Familien mit geringem Einkommen zählen zur Zielgruppe des Vereins. So stehen seit Kurzem für Kinder und Jugendliche Laptops zum Lernen zur Verfügung. Diese könnten im Nachbarschaftstreff genutzt werden. Geplant sei auch ein Hausaufgaben- und Nachhilfeprojekt für Kinder und Jugendliche, die sich so etwas nicht leisten können.

„All diese Hilfe ist nur möglich, weil sich viele Menschen in der Nachbarschaftshilfe Marten aktiv engagieren,“ so Wolff. „Und weil es viele Menschen, Unternehmen und Organisationen gibt, die finden, dass wir das gut machen und uns deshalb mit Spenden unterstützen.“

Von dem Engagement zeigte sich auch die Abgeordnete Anja Butschkau begeistert: „Hier wird aktive Nachbarschaftshilfe gelebt. Der Solidaritätsgedanke ist allen Beteiligten sichtlich ein wichtiges Anliegen.“ Dieses Projekt sei ein Gewinn für den Stadtteil Marten, das auch für andere Quartiere in Nordrhein-Westfalen ein positives Beispiel sein könnte.