Die Nachbarschaftshilfe „Marten aktiv“ ist mit dem Ehrenamtspreis der Stadt ausgezeichnet worden.



"Nachbarschaft und Zusammenhalt in Krisenzeiten" stand im Jahr 2021 im Fokus der Ausschreibung der FreiwilligenAgentur Dortmund. Insgesamt waren 18 Bewerbungen nominiert und die Jury, bestehend aus Ulrich Langhorst (Vorsitzender des Sozialausschusses), Peter Orth (Vorstandsmitglied der Sparkasse Dortmund) und Ralf Becker (Leiter des WDR-Studios Dortmund), hatte eine schwierige Aufgabe und eine spannende Diskussion. Das Fazit der Jury war, dass alle Organisationen nur durch ein besonders hohes Maß an bürgerschaftlichem Engagement und viel Kreativität so herausragende Arbeit leisten können.

Kategorie Nachbarschaft

Prämiert wurden drei Organisationen in drei unterschiedlichen Bereichen, die in besonderer Weise zu diesem unverzichtbaren Element der Stadtgesellschaft geworden sind. Oberbürgermeister Thomas Westphal ehrte die drei Gewinnerorganisationen im Rahmen der Feierstunde im Museum für Kunst und Kulturgeschichte und übergab gemeinsam mit der Jury den Preis an die Nachbarschaftshilfe "Marten aktiv" in der Kategorie "Füreinander in der Nachbarschaft" mit dem Projekt #IchDuWirMarten.

Dank an Helfer



„Wir sind mächtig stolz über diese Auszeichnung“ so Axel Wolff, Vorsitzender der Nachbarschaftshilfe „Der Dank geht an unsere vielen ehrenamtlichen Helfer, die Tag für Tag für die Menschen in Marten aktiv sind.“