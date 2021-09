Mit vereinten Kräften haben am Samstag Mitglieder des Rotary Clubs 80 ausrangierte Krankenhausbetten, die vom Knappschaftskrankenhaus Lütgendortmund zur Verfügung

Die Betten, sowie weitere medizinische Hilfsmittel sind für das Krankenhaus Corle Bu in Accra / Ghana bestimmt. Der Rotary e-Club Compass Westfalia hat diese Hilfsaktion ins Leben gerufen und mit tatkräftiger Unterstützung von Freunden aus anderen Rotary Clubs gestemmt. Auch vom Klinikum Westfalen kam Unterstützung. Der Standortleiter des Knappschaftskrankenhauses Lütgendortmund, Lukas Tacke, der Standortleiter des Knappschaftskrankennhauses Dortmund, Matthias Wagner, sowie der Ärztliche Direktor des Klinikums Westfalen, Prof. Dr. Karl-Heinz Bauer, legten kräftig Hand an.

Trotz all der tatkräftigen Unterstützung waren alle Rotarier froh, dass die Firma Crown für den Tag einen Gabelstapler gesponsert hat. Damit konnten die 100 Kilo schweren Betten problemlos auf die Container gehoben werden.

Einsatz in Accra

Wenn die Container in ca. vier Wochen in Ghana ankommen, steuert die Organisation "Networking for Hope” die Verteilung der Hilfsgüter. Das Krankenhaus Corle Bu in Accra wird mit Betten versorgt. Gehhilfen, Rollatoren und Rollstühle werden an bedürftige Patienten verteilt, die zumeist im Corle Bu Patienten waren. Beizeiten fahren die Volunteers des "Networking for Hope” auch in Gebiete in Ghana, wo die Hilfsgüter akut benötigt werden. Je nach Bedarf werden zunächst die Intensivstationen und Aufwachräume mit Betten versorgt. Eventuell kann auch die Notaufnahme des Krankenhauses noch Betten bekommen.