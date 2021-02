Gerade in der kalten Jahreszeit bei Schnee und Eis leiden obdachlosen Mitmenschen besonders unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Neben dem Dienst am Zelt auf dem Gelände des Dortmunder U, versuchen das Wärmebus-Team, bestehend aus Ehrenamtlichen der Katholischen Stadtkirche, der Kath. St.-Johannes-Gesellschaft und den Maltesern mit viel Engagement den Menschen zu helfen, wo es nur geht.



Besondern freut es die drei Wärmebusträger natürlich, wenn sie Hilfe und Unterstützung erhalten. So hat sich die Handelskette "real" bereit erklärt, quasi als „Stopper“ gleich im Eingangsbereich der Filiale Wulfshofstraße 6 ein sog. Roll-Up aufzustellen, um die Einkäufer auf die Möglichkeit der Unterstützung hinzuweisen. Im Rahmen dieser Verkaufsaktion konnten real-Einkäufer eine Tüte für die Obdachlosen im Wert von 8,50 Euro zu erwerben. Die Tüte enthält ein Croissant, Creme, Taschentücher, Zahnpasta, Zahnbürste, Würstchen, Suppe (Terrine) und Müsliriegel. Sie wird über den Wärmebus an die Bedürftigen verteilt.

Infos über das Projekt Wärmebus



Zur Haupteinkaufszeit stand samstags der Wärmebus zusammen mit einem Infostand im real in Oespel, um über die Hilfsmöglichkeiten des Wärmebusses zu informieren, der vielen Menschen noch gar nicht bekannt ist.