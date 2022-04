Mit Spanisch und Englisch startet der Weiterbildungsverein StV Hellweg 1950 E. V. ab April mit neuen Kursen. Für Spanisch werden zwei Kurse für Teilnehmer mit unterschiedlichen Vorkenntnissen angeboten. Die jetzigen Teilnehmer des Englischkurses haben alle Vorkenntnisse. Inwieweit die eigenen Sprachfähigkeiten mit den Kursinhalten übereinstimmen, kann jeder Interessent in einer kostenlosen Schnupperwoche ausprobieren.

Ein Informationsabend zu den Lehrgängen und der Hobbygruppe Fotografie findet am 5. April 2022 in der Begegnungsstätte der AWO in Oespel statt. Ab 18 Uhr stehen Dozenten und Vertreter des Vereins für Fragen zur Verfügung. Weitere Infos können auch auf der Internetseite des Vereins nachgelesen werden: www.hellweg1950.de