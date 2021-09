In den letzten drei Ferienwochen war im Pfarrheim der St. Karl Borromäus Gemeinde so richtig was los. Jeden Tag traf sich eine Gruppe von acht 1.-3. Klässler, die beim „Leben, Lachen, Lernen“, einem Kinderförderungsprogramm, das zu 80% aus Bundesförderungsmitteln und zu 20% durch Spenden aus der Gemeinde finanziert wurde, teilgenommen haben.



Neben den täglichen spielerischen Lernangebot in Mathematik und Deutsch haben die Kinder mit viel Spaß gemalt, die Bücherei besucht, Geländespiele gespielt, gebacken und gebastelt, musiziert, getanzt und vieles mehr.

Gemeinsame Zeit



Gemeinsam gegessen wurde oft gleich dreimal am Tag, morgens stärkten sich alle mit einem Frühstück, mittags gab es ein leckeres Mittagessen und nachmittags Kuchen oder Waffeln.

An einigen Tagen verließ die Gruppe das Pfarrheim und sie machten sich auf den Weg in den Zoo, in den Westfalenpark, zur DASA oder zum Imker.

Ehrenamtliche unterstützten Aktion



Ins Leben gerufen wurde die „LLL“ Aktion in der St. Karl Borromäus Gemeinde von der Gemeindeassistentin Katharina Stritzke, sie wurde fest von zwei Lehramtsstudentinnen begleitet und jede Menge Ehrenamtliche aus St. Karl Borromäus und den benachbarten Gemeinden unterstützten das Projekt, ohne all diese Helfer, wäre es gar nicht möglich gewesen.

Auf der Abschlussparty mit Grillen, einer Kinderdisco, der Aufführung des Choreografie Tanzes waren sich alle einig: dass es wirklich schöne, fröhliche 3 Wochen waren und alle waren auch ein wenig traurig, dass diese Zeit nun vorbei ist.