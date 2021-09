Der Sportverein "Lüdo Boule e.V." lädt am Donnerstag (2.9.) im Anschluss an das wöchentliche Boulespiel um 18.30 Uhr zu seinem monatlichen Stammtisch in die Gastronomie "Zur Alten Post", Theresenstraße, ein. Themen sind der Jahresausflug und weitere Aktivitäten in 2021.