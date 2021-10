Seit Kurzem sorgen zwei jahreszeitlich gestaltete Hochbeete in der Martener "Meile" für den ersten Ansatz einer Belebung. Hannelore Rieger und Klaus Eckermann vom Martener Forum initiierten diese Aktion zusammen mit dem evangelischen Elias-Kindergarten.

Die Kinder und pädagogischen Mitarbeiter des ev. Elias-Kindergartens waren sofort sehr angetan von dieser Aktion. Die Kinder waren voller Eifer bei der Einrichtung der Hochbeete dabei und gestalteten sogar eigens eine Holzplatte in bunten Farben, die die Hochbeete nun schmückt.

Zu Beginn wurden in der Herbstzeit Pflanzen verwendet, die recht unempfindlich und winterhart sind, aber dennoch eine gewisse Farbigkeit in der nun folgenden dunkleren Jahreszeit darstellen.

Im Frühjahr werden die Beete dann umgestaltet und man darf gespannt sein auf das Gemüse, das die Kinder dort anpflanzen werden.

Holzwerkstatt fertigte die Beete an

Die Teilnehmer der Holzwerkstatt des CJD haben zusammen mit ihrem Anleiter Marlon Caspers viele Gedanken in die Fertigung dieser Hochbeete gesteckt. Es durfte auch nicht zu hoch sein, denn die Kleinen sollen die Fläche bearbeiten und müssen auch ohne Hocker herankommen. "Das hat die Holzwerkstatt des CJD ganz toll hinbekommen", meint auch Hannelore Rieger.

Naturerlebnis in der Stadt

Das Martener Forum trägt damit auch ganz bewusst dem ökologischen Gedanken Rechnung. "Es ist ganz wichtig", meint Monika Rößler, Sprecherin des Martener Forums, "dass Kinder ganz früh herangeführt werden an den bewussten Umgang mit der Natur. Kinder sollten früh lernen, welche Gemüsearten es gibt, wie sie angepflanzt und geerntet werden. Dann geben sie das auch an ihre Kinder weiter und gerade in einer Zeit, in der unsere Umwelt hochgradig gefährdet ist, ist die bewusste Beschäftigung mit diesen Themen so unglaublich wichtig." Bereits seit Jahren gestalten Martha Gallen und Gabriele Wilkop vom Martener Forum das Rosenbeet in der Meile.