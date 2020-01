Am Sonntag, 26. Januar, richtet der Tanzsportclub Dortmund in seinem Tanzsportzentrum an der Volksgartenstraße 11 die Landesmeisterschaften der Kinder und Junioren in den lateinamerikanischen Tänzen aus.

Samba, ChaChaCha, Rumba, Paso Doble und Jive sind die Tänze, die an diesem Meisterschaftstag zu sehen sein werden. Die Meisterschaften beginnen um 10 Uhr mit den Jüngsten, den Kindern I (Alter bis 9 Jahre) und II (10 oder 11 Jahre), über die Junioren I (12 oder 13 Jahre) bis zu den Junioren II (14 oder 15 Jahre). Der Eintritt beträgt 7 Euro, reduziert 5 Euro.

"Die Zuschauer können sich auf richtig tolles Tanzen freuen – auch für das leibliche Wohl ist den ganzen Tag bestens gesorgt", verspricht der Gastgeber TSC.