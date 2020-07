Seit dem Shut-Down im März hielten die Teilnehmerinnen der Pflegeselbsthilfegruppe ausschließlich über Messenger- Dienste und Telefon Kontakt zueinander. Jetzt ist wieder ein Treffen, selbstverständlich unter Einhaltung der Hygienevorschriften, möglich. Die Belastungen der letzten Monate waren enorm. Viele zuvor aufgebaute Versorgungsstrukturen brachen mit einem mal zusammen. Keine Tagespflege mehr, keine Therapien. Alles musste neu organisiert werden, und dass zum Teil trotz Vollzeitjob. Das kostete Kraft und vollen Einsatz. Die Energiereserven gingen immer mehr auf Null. Jetzt heißt es endlich wieder: Erleichterung finden durch Austausch über das Thema, was alle verbindet oder nur mal quatschen und zwei Stunden für sich haben. Endlich wieder miteinander, von Angesicht zu Angesicht. Wenn auch mit Distanz.

Die jeden letzten Donnerstag im Monat stattfindende Pflegeselbsthilfegruppe freut sich über neue Mitglieder. Nächster Termin ist der kommende Donnerstag, 30. Juli 2020 von 17:00 - 19:00 Uhr.

Zur Gruppe eingeladen ist jede/r der einen Angehörigen pflegt, aber auch Menschen, dessen Angehöriger inzwischen in einem Altenheim lebt oder verstorben ist. Denn der entlastende Erfahrungsaustausch steht im Vordergrund.

Ort des Treffens ist der Quartierstreff "Spick-In", Spickufer 10 in Dortmund- Dorstfeld.

Bei schönem Wetter setzt man sich auch gerne raus. Wer Interesse hat kann einfach vorbeikommen. Wer vorab Fragen hat, wendet sich an: Heike Wollmann-Zintel unter der Telefonnummer 0152- 21843178