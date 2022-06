Am vergangenen Samstag trafen sich viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer der Arbeitsgemeinschaft Igelschutz Dortmund e.V. auf dem Gelände des Tierschutzzentrums in Dortmund-Dorstfeld, um bei sommerlichen Temperaturen über 1.100 Igelhäuser für die Überwinterung der stacheligen Gartenbewohner vorzubereiten.

Foto: Ehrenamtliche des Vereins im Einsatz

hochgeladen von Sebastian Everding

Es ist 9:00 Uhr morgens in Dorstfeld, der Innenhof des Tierheims ist bereits erfüllt mit emsigen Treiben: Tapeziertische werden aufgebaut, Rollwagen in Position gebracht, kartonweise alte Zeitungen bereitgestellt und parallel dazu wird ein kleines Frühstück samt Kaffee und Kuchen zur Stärkung der zahlreichen Helferinnen und Helfer vorbereitet.

Bei strahlendem Sonnenschein denken wohl die allerwenigsten Menschen daran, dass in einigen Monaten der Winter bevorsteht. Pünktlich jedes Jahr landen dann wieder zahlreiche geschwächte und/oder verletzte Igel in der Beratungsstelle des Vereins. Um ehrenamtlichen Finderinnen und Findern sowie allen anderen ehrenamtlich Aktiven eine geeignete Möglichkeit für die Überwinterung (und spätere Auswilderung) zu geben, baut der Verein aus diesem Grund jedes Jahr entsprechende Igelhäuschen.

Foto: Ehrenamtliche des Vereins im Einsatz

hochgeladen von Sebastian Everding

Viele Arbeitsschritte

Die Produktion der Igel-Unterkünfte gelang dabei fast wie an einem Fließband. So brachten helfende Hände stets neue Kartons herbei, während diese dann von anderen Ehrenamtlichen der Reihe nach mit Zeitungspapier ausgeschlagen und mit weiterem Dämmmaterial aufgefüllt wurden, um dann am Ende der Kette direkt weiter in einen kleinen Lagerschuppen gefahren und dort bereit für den späteren Einsatz gestapelt zu werden.

Foto: Ehrenamtliche des Vereins im Einsatz

hochgeladen von Sebastian Everding

Gefährliches Igelleben

Die ländliche und auch urbane Igel-Population geht stetig zurück, ein Hauptgrund ist dabei der Verlust von Lebensräumen. Gerade Gärten und Grünanlagen werden mit Laubbläser und Co. immer „sauberer und aufgeräumter“. Zunehmend fehlen deswegen Unterschlupf und Nahrung für die nützlichen Gartenhelfer. Auch in der Nacht und Dämmerung aktive Mähroboter fügen den sympathischen Stacheltieren schmerzhafte und oftmals lebensbedrohliche Verletzungen zu. Alles Gründe, weswegen ehrenamtliche Tierschutzvereine wie etwa die gemeinnützige Arbeitsgemeinschaft Igelschutz Dortmund e.V. kontinuierlich im Einsatz sind.

Helfende Hände willkommen!

Der Verein freut sich jederzeit über engagierte kleine und große ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die bereit sind, ganzjährig kranke oder schwache Tiere bei sich zu Hause kurzfristig zu pflegen oder grundsätzlich bei der Vereinsarbeit zu helfen.

Foto: Ehrenamtliche des Vereins im Einsatz

hochgeladen von Sebastian Everding

Weitere Information zum Verein und seinen Aktivitäten gibt es auf der Homepage.