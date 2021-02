Der Charity-Verein „Huckarde für Huckarde“ hat die Rekordsumme von 37.000 Euro an Spenden genehmigt. Damit ist die Gesamtspendensumme des Vereins auf mehr als 115.000 € seit 2015 angestiegen.



"Neben den beiden Spendenzaunaktionen, die von der Bezirksvertretung Huckarde mit 10.000 € unterstützt wurden, haben die Spenden der Mitglieder und viele Einzelspenden diese außergewöhnliche Summe ergeben", berichten die Vorsitzenden Christian Oecking und Wolfgang Huhn. "Wir haben beim Aufruf zur ersten Spendenzaun Aktion von Gewerbeverein, Charity und dem Frauenzentrum Dortmund eine phantastische Resonanz in der Huckarder Bevölkerung zur Hilfe gespürt, viele Huckarder haben diese Aktion mit zum Teil hohen Spendensummen unterstützt. So konnten wir die schlimmste Not bedingt durch die Schließung der Tafel Huckarde lindern. Der Zusammenhalt und die Einsatzbereitschaft der Bezirksvertretung, der Kirchengemeinde St. Urbanus, den Helfern der Tafel, dem Frauenzentrum Dortmund, Gewerbeverein Huckarde und Charity Huckarde haben es uns ermöglicht diese außergewöhnlich traurige Situation in diesem außergewöhnlichen Jahr so phantastisch zu meistern. Danke Huckarde!" Neben der Spendenzaun-Aktion werden auch wieder eine Vielzahl von Projekten von örtlichen Vereinen und Institutionen gefördert. Das sind:

Altenzentrum St. Antonius Huckarde: TV Übertragungsanlage Kapelle,

Frauenzentrum Dortmund: Ausbau Ladefläche Spielmobil (Transportsicherung),

Kita Waldschlösschen: Outdoorschrank als Tauschkiste für Bekleidung,

Hansa Grundschule: Therapeutisches Reiten,

Widey Grundschule: Aktion "Komm mit - rechne mit",

Trommlercorps St. Barbara: Konzertpauke für das Flötenorchester,

SPD Die Falken OV Huckarde: Sommerlager 2021,

DJK Blau-Weiss Huckarde: Trainingsmaterial und neue Stromversorgung,

Förderverein Bläserklassen des RSG: Neue Trompeten für die Bläserklasse,

SV Westfalia Huckarde: Trikots für zwei Mannschaften,

Ev. Kindergartenverein Rahm: Kinderküche,

DPSG Huckarde: Kleine Zelte,

Kita Regenbogen: Fallschutzmatten für die Kletterwand und

Tafel Huckarde: Kaffee und Weihnachtsgeschenke.