Die Nachbarschaftshilfe „Marten aktiv“ hat auf der Crowdfunding-Plattform der Dortmunder Volksbank das Finanzierungsprojekt Projekt „Wir brauchen ein Vereinsheim!“ gestartet. Der Verein hat insgesamt drei Monate Zeit, das Spendenziel von 4.000 Euro zu erreichen.



Sollte diese Summe nicht zusammenkommen, erhält jeder Spender sein Geld zurück. Die Volksbank unterstützt das Vorhaben mit dem sogenannten „Co-Funding“ und verdoppelt jede Spende bis zu 10 Euro. „Um unsere Angebote möglichst niederschwellig erreichbar zu machen, ist die Anmietung eines barrierefreien Ladenlokals im Herzen von Marten - In der Meile 1a – geplant“, berichtet Axel Wolff, Vorsitzender des Martener Vereins. Hier will sich der Nachbarschaftshilfeverein persönlich um die Belange der Martener Bürger kümmern. Bisher ist nur eine telefonische Kontaktaufnahme möglich.

Vertrautes Umfeld



In den letzten Jahren mussten viele alteingesessene Martener ihren Heimatstadtteil verlassen, da ein eigenständiges Leben für ältere und kranke Menschen kaum möglich war. Und genau das soll verhindert werden. Mobilitätseingeschränkte Menschen sollen länger in ihrem vertrauten Wohnumfeld leben können. So erhalten sie unter anderem Hilfe beim Einkaufen und bei Arztbesuchen. Weiterhin plant der Verein einen Handwerkerservice für kleinere Wartungs- und Reparaturarbeiten in der Wohnung anzubieten.

Zusammenhalt im Stadtteil



Neben Geldspenden freut sich der Verein auch über ehrenamtliche Helfer. „Unser Ziel, den Zusammenhalt in unserem Stadtteil zu stärken, passt perfekt zu dem Crowdfunding-Gedanken „Viele schaffen mehr“ der Dortmunder Volksbank“, erklärt Daniel Grude, Schatzmeister der Nachbarschaftshilfe, und hofft auf zahlreiche Unterstützung. Hier die Adresse der Crowdfunding-Plattform: https://dovoba.viele-schaffen-mehr.de/marten-aktiv