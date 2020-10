Vonovia Mieterstiftung unterstützt Projekt „Eltern stärken – international“

Mit einer Spende in Höhe von 24.000 Euro unterstützt die Vonovia Mieterstiftung e.V. das Projekt „Eltern stärken – international“. Das Projekt richtet sich speziell an die Eltern von geflüchteten Familien, die respektvoll unterstützt und gestärkt werden sollen. Der Fokus liegt hierbei auf Erziehungsfragen oder der Unterstützung im Alltag.

Projekt unterstützt erfolgreich Familien

Für geflüchtete Eltern sind mangelnde Sprachkenntnisse oftmals eine große Barriere, die zu Unsicherheit führt. Schulpflichtige Kinder sind daher vielfach der Sprachübermittler. Dadurch verschieben sich die Rollen in der Familie, da die Kinder mit „Elternangelegenheiten“ konfrontiert werden. „Eltern stärken – international“ ist mit geschulten Ansprechpartnern wie einer Sozialarbeiterin und einer muttersprachlichen Sozialhelferin eine zentrale Anlaufstelle für diese Familien.

2017/18 wurde das Projekt zuerst in Hörde initiiert. Dort zeigte sich, dass auch nach dem Projektende und über das Pilotgebiet hinaus Bedarf für Unterstützung besteht. Mit der Spende von Vonovia kann das Projekt in Westerfilde weitergeführt werden. Das Team arbeitet eng mit dem Büro „lokal willkommen“ des Dortmunder Integrationsnetzwerkes und dem „Netzwerk INFamilie“ im Stadtbezirk zusammen.

Hilfe und Unterstützung auf Augenhöhe

Martina Herold, Leiterin des Stabes Migration und Integration der Diakonie in Dortmund und Lünen, erklärt die Unterstützungsmöglichkeiten: „Das Team nimmt zu den geflüchteten Familien Kontakt auf und bietet einen Hausbesuch an, bei dem verschiedene soziale Angebote vorgestellt wird. Auf dem Programm stehen gemeinsame Unternehmungen sowie Aktionen, um den Kontakt in der Nachbarschaft zu festigen. Außerdem gibt es wöchentliche Gruppentreffen und die Möglichkeit bei Behördengängen begleitet zu werden. Ziel des Projekts ist die Vernetzung der Familien in den jeweiligen Stadtteilen. Dabei steht besonders ein Austausch auf Augenhöhe – ohne Vorurteile oder Bevormundung – im Vordergrund.“

„Das Projekt ‚Eltern stärken – international‘ gibt geflüchteten Familien aus unseren Quartieren die Möglichkeit, ein aktiver Teil der Nachbarschaft zu sein “, sagt Michael Klöpsch, Vorsitzender der Vonovia Mieterstiftung. „Da das Projekt so gut angelaufen ist, bleibt es jetzt umso wichtiger, die Unterstützung aufrecht zu erhalten.“