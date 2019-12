Gast-Haus statt Bank

Alle Jahre wieder richtet das " Gast-Haus statt Bank" an der Rheinischen Straße 22, das traditionelle Weihnachtsessen für Obdachlose aus. 150 Gäste durften sich somit über ein leckeres und warmes Essen mit Rotkohl, Knödel und Gänsekeulen freuen.

Der Gastraum wurde ebenfalls festlich hergerichtet und die ehrenamtlichen Mitarbeiter, brachten die Speisen zu Tisch.

Möglich macht das Festmahl die Firma " Markisen Beimbig", die diesen schönen und besinnlichen Tag seit über 10 Jahren sponsert.

An dieser Stelle ein großes Dankeschön, auch an die ehrenamtlichen Helfer, die an diesen Tagen auch an andere dachten.

Das Gast-Haus setzt sich seit über 20 Jahren, 365 Tage im Jahr, für Menschen am Rande der Gesellschaft ein. 2020 feiert das Gast-Haus sein 25jähriges bestehen.

Nähre Infos zum Gast-Haus hier https://gast-haus.org