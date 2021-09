Eigentlich sollte am Wochenende die große Jubiläumsparty steigen. Auch der Oberbürgermeister wollte kommen und Stargast Jana Janson. DJ Lars wollte alles auf die Tanzfläche bekommen und VJ Boris wollte mit seiner Multimedia-Show 100 Jahre Westfalia mehrmals am Abend auf zwei großen Leinwänden vorbeiziehen lassen.



Doch angesichts der Corona-Entwicklung hat der SV Westfalia Huckarde sein Fest zum 100-jährigen Bestehen verschoben. Am 2.Juli 2022 wird das Fest nachgeholt. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.