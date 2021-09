"Die Arbeiten im Rahmen des vierten Bauabschnitts zur Stadterneuerung des Ortskerns in Mengede gehen gut voran", bilanziert die Stadt.



In der Mengeder Straße seien die Wiederherstellungsarbeiten für die nachträglich verlegte Stromleitung bis auf Restarbeiten abgeschlossen. Da sich aber jetzt bereits abzeichne, dass das unbebaute Grundstück zwischen Mengeder Straße 716 und 718 zukünftig bebaut werden soll, werden hier bereits vorsorglich Kanalanschlussarbeiten im Bereich des Grill-Imbisses Derya erfolgen. „Hierfür werden wir die Fahrbahn – bevor die endgültige Asphaltdecke eingebaut wird – aufbrechen“, erläutert Sylvia Uehlendahl, Leiterin des Tiefbauamtes. Die Arbeiten sollen innerhalb einer Woche abgeschlossen sein. Im Anschluss wird ab Montag, 4. Oktober, dann die Asphaltdeckschicht in der Fahrbahn der Mengeder Straße eingebaut.

Voraussichtlich Ende Oktober komplett

Bis zum Ende der Maßnahme – voraussichtlich Ende Oktober - sind vor allem noch restliche Pflasterarbeiten im Bereich des neuen Platzes Adalmund-/Jonathanstraße, Deckenbauarbeiten an den Überfahrten und die Ausstattung mit Sitzbänken und Papierkörben notwendig.