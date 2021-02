Ein schwieriges Ausbildungsjahr liegt Corona bedingt hinterAnna Kirchner, Dino Coric und Ludovic Rose von der Volksbank Nordwest.



Nach erfolgreich bestandener Abschlusspüfung warten neue Aufgaben auf die Jung-Angestellten. Während Anna Kirchner auf eigenen Wunsch das Unternehmen verlässt, um eine neue Arbeitsstelle außerhalb des Bankensektors anzutreten, werden die Dino Coric und Ludovic Rose fest in der Hauptstelle Mengede bzw. als Springer in den Filialen Lütgendortmund und Huckarde tätig sein. Gerne hätten die Vorstände, Dr. Armin Schwarze und Stephan Schäffer sowie die Personalleiterin, Elisabeth D‘Amico auch in diesem Jahr wieder persönlich zur bestandenen Abschluss-prüfung gratuliert. Um Kontakte zu vermeiden konnte die Gratulation diesmal aber „nur“ digital stattfinden.

Ausbildung zu Bankkaufmann/-frau und Kaufmann/-frau



Digitalisierung spielt mittlerweile auch im Bankalltag eine immer größere Rolle und damit auch in der Ausbildung. Wer noch einen Ausbildungsplatz zum 1. August 2021 sucht, kann sich noch bewerben. Gesucht werden Auszubildende zum Bankkaufmann/-frau sowie zum Kaufmann/-frau für Dialogmarketing. Weitere Informationen sind unter vbdonw.de/stellenangebote zu finden.