Die Modernisierungsmaßnahmen in der BEND-Siedlung in Nette sind abgeschlossen. Das Wohnungsunternehmen Vonovia legte in den vergangenen Monaten neue Grünflächen und Zuwege an, auch ein Kinderspielplatz entstand in dem Quartier. Außerdem können sich die Mieter über ein Fitnessstudio unter freiem Himmel freuen.



Nach Abschluss der Neugestaltung des Umfelds der 372 Wohneinheiten veranstaltete Vonovia ein Mieterfest. Die Bewohner freuten sich über Speisen und Getränke. Ein Ballonkünstler bastelte für Kinder aus der Nachbarschaft Ballonfiguren. Zudem gab es eine Einführung in die Geräte des Fitnessparcours.

Spiel- und Sportangebot



Ein geeigneter Standort wurde schließlich zwischen der Brinkmann- und der Erdmannstraße gefunden. Das Angebot auf der insgesamt 530 Quadratmeter großen Spiel- und Sportanlage ist vielfältig. Der Spielplatz umfasst ein Klettergerüst und einen Sandkasten sowie eine Rutsche, eine Schaukel und eine Wippe. Das Fitnessstudio bietet neben Schlingentrainer, Fitnessbike und Crosstrainer auch einen Barren und ein Reck.

Mieterfest gut angenommen



Der Sportpark ist barrierefrei, viele Sportgeräte können auch mit einem Rollstuhl genutzt werden. Mithilfe eines QR-Codes können die Sportlerinnen und Sportler den Widerstand am Fitnessbike regulieren und ihre Übungen aufzeichnen. Vonovia-Objektbetreuer Sven Schachtsiek zieht ein positives Feedback: „Ich freue mich, dass unser Mieterfest so gut angenommen wurde. Solche Momente sind wichtig für die Nachbarschaft, da alle bei Brat- oder Currywurst zusammenkommen und sich austauschen".