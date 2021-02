Der Nahversorger Lidl hat seine Filiale am Vogelpothsweg 6 in Dorstfeld komplett umgestaltet und feiert am Donnerstag (25.2.) Wiedereröffnung.



Mit dem neuen Filialauftritt soll der Einkauf bei Lidl einfacher und angenehmer werden. Insbesondere das Frischesortiment mit Obst und Gemüse, Backwaren, Frischfleisch und Molkereiprodukten erhält mehr Fläche in der Filiale.

Moderne Regale und Kühlmöbel sorgen für eine übersichtliche Präsentation der Produkte. Bei der optimierten Anordnung der verschiedenen Produktgruppen in der Filiale hat sich Lidl an den Einkaufsgewohnheiten der Kunden ausgerichtet. Zur schnellen und einfachen Orientierung in der Filiale ist zur Kennzeichnung der Produktkategorien eine Beschilderung oberhalb der Regale angebracht. Im ganzen Filialinnenraum setzt Lidl verstärkt auf hochwertige Materialien.

Der Lidl-Markt am Vogelpothsweg verfügt eine Verkaufsfläche von 992 Quadratmeter und 65 Parkplätze. Im Zuge der Umbauarbeiten wurden Wärmedämmung und Lüftungsanlage verbessert. Der Markt wurde mit einer energiesparenden LED-Beleuchtung ausgestattet. Öffnungszeiten: Mo bis Sa, 7 bis 21 Uhr