Mit dem Projekt „KomQua“, einer Beratungsinitiative, bei der Unternehmen aus dem Bau-und Ausbaugewerbe im Großraum Dortmund eine praxisorientierte Beratung rund um die Themen Nachwuchsgewinnung, Fachkräftesicherung und Qualifizierung angeboten wird, hat der Betriebsleiter der timing Elektrotechnik GmbH & Co. KG, Johannes C. Franz, eine Lösung für seine Mitarbeiter gefunden.



Ein Weg, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, sei die Qualifizierung eigener Mitarbeiter. Beim Azubi-Speed-Dating entstand der Kontakt zum KomQua-Projekt und zur Handwerkskammer (HWK). „Das Projekt KomQua und das Feedback der Betriebe zeigen uns, wie groß der Bedarf an praxisorientierter Beratung ist, um den Fachkräftemangel in den Betrieben und der Region zu begegnen“, sagt HWK-Geschäftsführerin Olesja Mouelhi-Ort.