Den ersten Tag seiner Sommertour 2021 stellte Oberbürgermeister Thomas Westphal unter das Motto "Dortmund zieht an". In Mengede, Brackel und Hörde traf er Einzelhändlerinnen, die mit innovativen Ideen der Corona-Krise trotzen.

Gespräche mit drei Einzelhändlerinnen waren der Start der Sommertour des OB. "'Dortmund zieht an' ist das Motto unseres heutigen Sommertour-Tages, denn ich spreche mit Leuten vor Ort, die den Mut haben, anzupacken und zu zeigen, dass Dortmund eine attraktive Großstadt ist und auch weiterhin bleiben will", so Westphal.

Strick-Herz überreicht



Eine Torte in der Form eines gestrickten Herzens - überreichte Einzelhändlerin Renja Dropalla dem OB in ihrem Laden "Herzblut - Handarbeiten" in Mengede. Mitten in der Corona-Krise Anfang Mai 2020 eröffnete Dropalla ihren Laden, in dem sich alles um Wolle, Stricken und Häkeln dreht. Auch Strick- und Häkelkurse sowie kostenlose Strickabende bringen Menschen in ihrem Geschäft zusammen. „Bei einem der Strickkurse für Anfänger wäre ich gerne mal dabei", so Westphal. „Dann lerne ich Stricken und komme dabei mit den Bürgern aus der Nachbarschaft ins Gespräch - ich möchte hören, was die Menschen in Mengede auf dem Herzen haben."

Workshops und Kurse



Nicht nur Mengedes Einwohner freuen sich über den Handarbeitsladen in ihrer Nachbarschaft: „Die Leute kommen auch aus den umliegenden Bezirken oder teilweise aus Nachbarstädten zu uns, da es nicht mehr viele Handarbeitsläden gibt", so die Inhaberin. Das Konzept von „Herzblut - Handarbeiten" geht auf, besonders auf Workshops und Kurse zu setzen: Auch Renja Dropalla erhielt eine Förderung im Rahmen von „Heimspiel.Dortmund".

Infos Sommertour

Oberbürgermeister Thomas Westphal nutzt aktuell die Zeit ohne Gremiensitzungen, um mit möglichst vielen Bürger in den zwölf Dortmunder Stadtbezirken ins Gespräch zu kommen. Er spricht auf dieser Sommertour 2021 mit Kindern und Jugendlichen, mit Unternehmern, Vertretern des Einzelhandels in den Vororten oder auch mit dem Handwerk, Lehrern und Auszubildenden.