Die Versichertenvertreterversammlung der Sterbekasse Marten musste 2020 coronabedingt ausfallen, konnte dann aber jetzt in der Lohnhalle der Zeche Germania in Marten nachgeholt werden. 31 Versichertenvertreter nahmen daran teil.



Der Vorstand erläuterte den Vertretern den Geschäfts- und Kassenbericht 2019. Das Wertpapiergeschäft erholte sich gut, die Abschreibungen aus dem Vorjahr konnten wieder ausgeglichen werden. Der Bilanzgewinn beträgt danach 185.651,40 €, somit verfügt die Sterbekasse über ein Vermögen von 5.733.844,70 €. Der Garantiezins von 2 % wurde ebenfalls erreicht. Zum Stichtag am 31.12.2019 gehörten der Sterbekasse 3.796 Mitglieder mit 27.394 Versicherungen an.

Der Geschäftsbericht wurde durch die Aufsichtsbehörde in Arnsberg ohne Beanstandungen genehmigt. Der positive Kassenprüfbericht führte zur einstimmigen Entlastung des Vorstandes.

Bei der Wahl des Vorstandes wurde Marion Diebel als 1. Vorsitzende bestätigt. Als kommissarische 2. Vorsitzende wurde die Geschäftsführerin, Simone Glawe, gewählt, da Klaus Kubiak dieses Amt zur Verfügung stellte. Er gehört dem Vorstand weiterhin als Beisitzer an. Weitere Beisitzer sind Wolf Kattenbräucker (Schriftführer) und Ullrich Göttsch. Solveig Hillebrand stellte sich nicht mehr zur Wahl für den Vorstand. Lyn Glawe wurde als neue Versichertenvertreterin gewählt.

Die Sterbekasse Dortmund-Marten plant vorbehaltlich der Genehmigung der Aufsichtsbehörde eine Erweiterung ihrer Tarife um der höheren Lebenserwartung und der gestiegenen Bestattungskosten Rechnung zu tragen.

gInfos zur Sterbekasse

In der Meile 5 in Dortmund-Marten, Tel. 0231/61 50 14 oder 0231/69 69 38 45 und im Internet unter www.sterbekasse-dortmund-marten.de. Jeden Mittwoch von 16.30 -18.30 Uhr ist das Büro der Sterbekasse für Publikumsverkehr geöffnet.