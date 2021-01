Das Sozialgericht Oldenburg hat in beispielloser Art und Weise massiv gegen Art. 103 Abs. 1 GG rechtliches Gehör verstoßen.

Das SG Oldenburg hat einerseits das wesentliche Kernvorbringen des Antragstellers in seinem Antrag auf vorzeitige Impfung gegen Covid-19 und von ihm dargestellte Tatsachen völlig unberücksichtigt gelassen, andererseits auch noch wahrheitswidrig behauptet, der Antragsteller hätte seine individuelle Lebenssituation nicht dargelegt und hat lieber eigene Spekulationen über die Isolationsmöglichkeiten des Antragstellers aufgestellt und seinen Beschluss damit begründet. Würde der schlichte Bürger vor Gericht so handeln, würde man ihm Prozessbetrug vorwerfen.

Die Krankheit des Antragstellers erfordert es ganz besonders, dass er sich nicht völlig von seiner Familie isoliert. Wenn sich der Antragsteller plötzlich Kammerflimmern ausgesetzt sieht, ist er darauf angewiesen, dass Familienmitglieder - wie zuletzt vor einigen Monaten - in der Nähe sind, wenn sein implantierter Defibrillator nach mehreren Schocks nicht mehr interveniert und eine Herzmassage notwendig wird, um das Leben des Antragstellers zu retten.

LINK: Kammerflimmern

https://www.br.de/radio/bayern2/was-tun-bei-kammerflimmern-100.html

Auch bei Vorhofflimmern ist der Antragsteller auf Unterstützung angewiesen. Hierzu hat der Antragsteller auch expilzit in seinen Schriftsätzen ausgeführt. Offensichtlich ganz bewusst geht das SG Oldenburg hierauf nicht ein. Im Gegenteil, es führt sogar auf Seite 10/12, 3. Absatz, Zeile 7+8 wahrheitswidrig aus, der Antragsteller hätte dazu im Antragsverfahren nicht vorgetragen (vgl. dazu: Schrb. d. Antragstellers v. 12.01.2021/Erwiderung, Seite 3, 3. Absatz, Zeile5 ff.)

Nicht nachzuvollziehen und skrupellos zynisch sind auch die unzutreffenden Ausführungen des SG Oldenburg in dem Beschluss, wonach der Zeitraum für eine Impfung “überschaubar” sei, und deshalb ein Anordnungsgrund nicht bestünde. Aktuell müssen noch über 8 Mio. Menschen geimpft werden, bis der Antragsteller einen Impfanspruch nach § 3 der CoronaImpfV geltend machen könnte - werden noch Monate vergehen. Die Kritik an der Bundesregierung über die Versorgung mit Impfstoff wird jeden Tag lauter. Offenbar braucht der Stellvertr. Direktor des SG Oldenburg eine Hörhilfe oder ist es nur absolute Ignoranz gegenüber den Risikogruppen.

Ein weiteres Beispiel für die Verletzung rechtlichen Gehörs nach Art. 103 Abs. 1 GG betrifft u.a. den Vortrag zur Verfassungswidrigkeit des SG Oldenburg in dem Beschluss der CoronaImpfV. So führt das SG Oldenburg beispielsweise aus, dass der Antragsteller die Schaffung einer Öffnungsklausel fordere. Dies hat der Antragsteller aber nie getan, sondern lediglich das Fehlen einer solchen Klausel als Argument dafür angeführt, dass die CoronaImpfV verfassungswidrig ist. Insoweit ist offensichtlich, dass das SG Oldenburg die rechtliche Bewertung der Antragsgegnerin einfach ohne eigene Prüfung übernommen hat, da die Antragsgegnerin in ihrer Stellungnahme die gleichen sinnwidrigen und fehlerhaften Ausführungen vornimmt.

Der Antragsteller hätte besser dem Stellvr. Direktor des Sozialgerichts den Beschluss strukturiert "vorschreiben" sollen, wie es die Antragsgegnerin getan hat, dann hätte das SG Oldenburg vielleicht den Entwurf des Antragstellers übernommen. Man hat dann weniger Arbeit.

Inwieweit sich für den Leser das Verhalten des Sozialgerichts in andere - für den Leser wahrscheinlich unbekannte - Ereignisse der Oldenburger Justiz einordnen lässt, mag er selbst entscheiden.

Beispiele:

LINK: Kanzlei Hoenig, Berlin

https://www.kanzlei-hoenig.de/2013/das-legendierte-legalitaetsprinzip-des-oberstaatsanwalts/?newpage=request

LINK: Die Zeit

https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2010-05/justizaffaere-hannover/komplettansicht

LINK: Süddeutsche Zeitung

https://www.sueddeutsche.de/politik/staatsanwalt-in-bedraengnis-jagdszenen-aus-oldenburg-1.454955-0#seite-2

LINK: NWZ

https://www.nwzonline.de/wirtschaft/weser-ems/erpressung-versucht-ex-richter-verurteilt_a_1,0,471499560.html

usw. usw. usw.

Der stellvertretenden Direktor des Sozialgerichts Oldenburg hat mit seinem Beschluss nicht nur leichtfertig das rechtliche Gehör verletzt, sondern die Gehörsverletzung ist so offensichtlich, dass nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs vorliegend diese schwerwiegende Gehörsverletzung im Sinne eines Rechtsbeugungstatbestands von Bedeutung sein kann.- (vgl. BGHSt 47, 105 <113 f.>)

Wie im Übrigen die Entscheidung des Sozialgerichts Oldenburg von der Rechtsauffassung des Hamburger Verwaltungsgerichts vom 11.01.2021 nicht nur mit seiner speziellen Rechtsauffassung, sondern offensichtlich aufgrund von juristischen Defiziten abweicht, zeigen die folgenden LINKS.

LINK: Deutsche Apotheker Zeitung

https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2021/01/18/haertefallregelung-vermisst/chapter:2

LINK: Der Spiegel

https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/corona-hamburger-krebspatientin-erstreitet-fruehere-impfung-a-66b154e7-0a11-46fc-a411-dada508822ae

In Hamburg hat der Senat nach Hinweis des Gerichts erkannt, dass eine Härtefallregelung (Öffnungsklausel) in der CoronaImpfV fehlt und eine Risikopatientin geimpft. Der Senat hat jetzt eine grundsätzliche Anweisung gegeben, Risikopatienten zu impfen.

Inzwischen hat auch Bremen die Defizite bei der Priorisierung erkannt und will Menschen, für die ein sehr hohes Risiko für einen schweren und tödlichen Krankheitsverlauf besteht, aufgrund von medizinischen Nachweisen auf Antrag vorzeitig impfen.

LINK: Weser-Kurier vom 26.01.2021

https://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-stadt_artikel,-schnelle-impfung-fuer-juengere-patienten-_arid,1955974.html

In Hamburg und Bremen ticken die Uhren des Rechtsstaats offensichtlich anders

.