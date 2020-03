Was für eine Zeit, Kontaktsperre, Ausgangsbeschränkungen und zu jeder Zeit stolpert man über den Grund dieser Maßnahmen, den Coronavirus.

Viele Menschen haben verstanden wie wichtig diese Maßnahmen sind und so kommt der Pulsschlag unserer sonst so hektischen Städte immer mehr zu Ruhe.

Wie sehr die Stadt Dortmund und andere zur Ruhe kommen, dass kann man sogar riechen. Bleibt einmal stehen und atmet bewusst ein. Die Luft wird besser, die Stille tut gut und ich erlebe den Weg zur Arbeit ganz neu.

So auch heute in der Frühe. Der Montag, eigentlich ein Tag der oft das Tor zu einer hektischen und gehetzten Woche ist, liegt still und ruhig vor mir.

Abstand, Distanz, 2 Meter und so weiter, diese Worte finde ich auch in Motiven wieder, die eigentlich alltäglich und gewöhnlich sind. Verbunden mit den Themen und Worten dieser Zeit, da wirken sie neu und verbinden sich mit diesen.

Wie so oft habe ich einigen dieser eingefangenen Motive und Situationen meine spontanen Gedanken angehängt.

Vielleicht geht es Euch ebenso und daher wünsche ich Euch eine angenehme Reise durch die Stille der Dortmunder City an diesem besonderen Montag.

Bleibt gesund und am besten daheim, nutzt die Entschleunigung dieser Tage.

Vielleicht sollten wir das was am Sonntag geschah einmal neu auffassen - "Zeitumstellung".