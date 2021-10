Der Turmfalke & die Fotografin

Es sind nicht einfach Raubvögel!

Diese Tiere sind wunderschön.

Seit Jahren fotografiere ich den Turmfalken, der bei uns am Feld ist dorstfeld wohnt.

Es gibt dort mehrere von den Turmfalken.

Oft in der frühe oder am Nachmittag findet man einen, zwischen den Friedhof dorstfeld und der dorstfelderallee höhe oberhalb an den Brücken , meist auf den Bäumen oder am Himmel im rüttelflug auf beutejagt. Ich habe ihn auch schon mal beim futtern erwischt .