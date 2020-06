„Picture your MINT!“- Unter diesem Slogan ruft KITZ.do, das Kinder- und Jugendtechnologiezentrum Dortmund, zum Videofilm-Wettbewerb auf.

Egal ob Brick-Film, Stop-Motion, Cartoon oder Video, aufgenommen mit Smart-Phone oder Digitalkamera; gesucht werden selbstgedrehte und gestaltete Videofilme, die anschaulich, originell und fachlich richtig naturwissenschaftliche Phänomene erklären. Ausgeschrieben ist der Wettbewerb für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zwischen sechs bis einundzwanzig Jahren.

Für die drei besten Videos gibt es jeweils eine nicht käuflich zu erwerbende KITZ.do-Experimentekiste; eine Optik-Kiste in der Altersgruppe 6-10 Jahre, eine Labor-Kiste in der Altersgruppe 11-14 Jahre und eine Mars-Roboter-Kiste in der Altersgruppe 15-21 Jahre. Für alle Einsendungen gibt es einen KITZ.do-Mitmachpreis.

Prof. Metin Tolan, Professor für Experimentelle Physik an der TU Dortmund, Dr. Marcel Beller (Unternehmerverband der Metallindustrie Dortmund und Umgebung e.V.) und Dr. Ulrike Martin, Leiterin KITZ.do, bilden die sachkundige Jury.

Die Gewinner werden am 28. August 2020 persönlich benachrichtigt und die Filme auf dem KITZ.do-youtube Kanal veröffentlicht. Einsendeschluss ist der 7. August 2020, 23:59 Uhr.

Alle weiteren Informationen und die Teilnahmebedingungen unter www.kitzdo.de oder telefonisch unter 0231 476 469 30 sowie per E-Mail an info@kitzdo.de.