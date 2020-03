Morgens halb Zehn in Deutschland …. nein, nicht zu der Zeit wie im bekannten Werbeslogan, sondern deutlicher früher wurde Fotografiert.

Früher, und auch nicht so sonnig wie in dem Spot, geht's um ca. 7:00 durch die Dortmunder City, die um diese Zeit noch etwas verlassen wirkt.

Ein Thema kam mir vor kurzem in den Sinn, welches ich mal ausprobieren wollte. Also Kamera raus und trotz Regen das kleine Projekt in die Tat umgesetzt.

Das Thema sollte "Rot" sein. Also irgendwie, irgendwo die Farbe Rot in das Motiv integrieren.

Damit es nicht zu schwierig wird, ist ja noch früh am Tag, gelten alle Rottöne.

Im Anschluss wurde über die Bilderserie noch ein Preset in Richtung analoger Film gelegt und fertig ist die Serie "Rötlicher Hauch".

Ich hoffe die Serie macht Spaß und animiert zu ähnlichen Projekten.