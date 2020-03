Hier mal die #



Goldenestunde

Kurz erklärt:

In der Goldenen Stunde, bezeichnen Fotografen die Zeit kurz nach/vor der Dämmerung

[morgens/abends]. In dieser Zeit gibt es rötliche/Orange bis gelbe Farben am Sonnenauf/untergangs Himmel. Ausserdem scheint die Sonne rötlicher als am Tages Himmel.

Bei den Licht und farb Verhältnissen, kann man tolle Fotos machen.