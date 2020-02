Heute machten wir einen kleinen Ausflug in den Dortmunder Zoo. Das Wetter war nicht gerade der Renner, aber dafür hatten wir Glück und Nashornbaby Willi (geb. am 08.01.2020) zeigte sich mit Mama Shakina im Außengehege. Willi flitze übermütig, unter den wachsamen Augen seiner Mama, durch das Freigehege und die Besucher am Zaun hatten ihren Spaß daran. Wir können einen Besuch bei Willi nur empfehlen..... ;-)