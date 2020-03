... - "EIN ELEFANT TRITT AUS VERSEHEN IN EINEN AMEISENHAUFEN. UND PLÖTZLICH - HÄNGEN AN SEINEM GANZEN KÖRPER AMEISEN; WORAUFHIN SICH DER ELEFANT SCHÜTTELT. ALLE KRABBELTIERE FALLEN ZU BODEN. BIS AUF EINES; WELCHES SICH AN SEINEM HALS FEST KLAMMERT. DA RUFEN DIE AMEISEN UNTEN WIE IM CHOR: 'ERWIN; WÜRG' IHN !!'" - ...





... - "Scherzfrage: WAS IST BLAU UND STINKT NACH BIER ??? Antwort: 1. FC SCHALKE 04 !!" - ...





... - "SAGT DER EINE ZU DEM ANDERN -

DU HAST WOHL EIN EI AM WANDERN.

DARAUF DER ANDRE ZU DEM NÄCHSTEN -

KOMM', NICHT IMMER AUF DEN SCHWÄCHSTEN.

SAGT DER NÄCHSTE ZU DEM EINEN -

NOCH EIN WORT - UND ICK MUSS WEINEN" - ...



((c) www.doemgespress.webnode.com)