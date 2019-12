... - "DAS JAHR IST UM, UND ABER AUCH //

DER WEIHNACHTSMANN WAR IN GEBRAUCH - //

IN ELEND, LEID UND KATASTROPHEN //

FÜLLTEN DIE MEDIEN DIE STROPHEN //

ÜBER BEVORSTEHENDE APOKALYPSEN //

WÄHREND FLÜCHTLINGE ÜBER DAS MITTELMEER HÜPFTEN. //

FÜRWAHR - ES IST EIN GROSSES LEID - //

UND AUCH DER BEGINN EINER NEUEN ZEIT () //

AUCH WENN'S MIT WECHSEL NICHT VIEL WIRD //

STATT '1' DER KALENDER DIE '2' NUN ZIERT. //

DAS ALTE JAHRZEHNT - ES IST VERGANGEN - //

DAS NEUE WIRD NUN ANGEFANGEN //

VOLL ARMUT UND HUNGER; SOZIALER PROBLEME //

IM REICHEN, REICHEN DEUTSCHEN LAND. //

DASS SICH DIE HERRSCHAFT DESWEGEN NICHT SCHÄME () //

FÜRWAHR - WIR BRAUCHEN WIDERSTAND; //

EHRLICHEN KAMPF FÜR GERECHTERE WELTEN // -

VIELLEICHT LÄSST 2020 DIES GELTEN //

ALS EINSATZ GEGEN GROSSE NOT - //

WIR BRAUCHEN ROSEN UND AUCH BROT //;

MEHR EINSATZKRAFT IM NEUEN JAHRZEHNT //

AN ALTE ZEITEN ANGELEHNT - //

AUSGERUHT; MIT FRISCHER KRAFT, //

DIE FRIEDEN; FREIHEIT; WOHLSTAND SCHAFFT - //

DESHALB SCHON IM VORHINEIN //

PROSIT NEUJAHR - SO SOLL ES SEIN ... " - ...