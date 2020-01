Das neue Jahr ist schon ein Weilchen. ##

Wir trinken Kaffee, essen Teilchen. ##

Reden über Politik: ##

"Amerikaner sind zu dick!" ##

Und Trump führt Krieg mit dem Iran. ##

Jedenfalls fängt er irgendwie an. ##

Die Zeiten wechseln immer weiter. ##

Und was steht dann am Ende der Leiter? ##

Wahrscheinlich eine neue Zeit. ##

Sie zu bringen sind wir bereit! ##

Am Ende stinkt der Fisch vom Kopf. ##

Und Suppe bleibt immer noch im Topf. ##

DIE REPUBLIK WIRD SICH VERÄNDERN ... ##

()

(www.doemgespress.webnode.com)