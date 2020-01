... - "Die Fremden sind finster - das sagen viele. //

Weil ängstlich macht, was man nicht kennt. //

So ein Türke über die Straße rennt, //

stehen viele im Dorf an der Tür in der Diele. //

Sie gaffen und glotzen, und wolln sich beschweren - //

obschon der Migrant einer der ihren. //

Einzig; er ist fremd im Land. //

Das erkennt man schon anhand //

der dunklen Haare, braunen Haut. //

(Die Leute sagen er wäre laut.) //

Er ist fremd in diesem Land. //

Die Leute sagen, er wär ein Migrant. //

IST ER - UND ER GEHÖRT INTEGRIERT () //

..." - ... (tjp)



(www.doemgespress.webnode.com)