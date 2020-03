... - "VERWAHRTER ZUR FREUNDIN: 'DU BIST DIE SCHÖNSTE UND SPORTLICHSTE FRAU, WELCHE ICKE JE TRAF !!' - 'ACH KOMM'; DU WILLST DOCH NUR SEX !?' - 'UND INTELLIGENT BIST DU AUCH NOCH.'" - ...





... - "Scherzfrage: WARUM IST'S BEIM PHARMAZEUTEN SO RUHIG ?? Antwort: 'UM DIE SCHLAFTABLETTEN NICHT ZU WECKEN !!" - ...





... - "EIN STAATENLOSER ZUM ANDEREN: 'HABE GEHÖRT, DU KANNST NICHT SCHLAFEN. ICKE ZÄHLE ZUM EINSCHLAFEN IMMER BIS DREI.' - 'ACH; UND DAS HILFT ??' - 'NA JA, MANCHMAL WIRD ES AUCH HALB VIER !!'" - ...

... - "EIN SCHWARZER MANN BRAUCHT KEINE ZAHNSEIDE - ER NIMMT STACHELDRAHT" - ...

... - "EIN VERWAHRTER BEIM BÄCKER: 'ICKE HÄTTE GERNE 99 BRÖTCHEN.' VERKÄUFERIN: 'UND WARUM NEHMEN SIE NICHT DIE GLATTE HUNTERT ??' VERWAHRTER: 'JA, WER SOLL DIE DENN ALLE ESSEN ??'" - ...





... - "Scherzfrage: WAS BESTELLT EIN DEPRESSIVES, STAATENLOSES SKELETT IN DER KNEIPE AN DER ECKE ?? Antwort: EIN PILS; ZWEI KURZE UND 'NEN AUFNEHMER" - ...

... - "Scherzfrage: WAS IST DER UNTERSCHIED ZWISCHEN EINEM OPTIMISTEN UND EINEM PESSIMISTEN ?? Antwort: DER OPTIMIST SAGT, ES KÖNNE NICHT MEHR SCHLIMMER KOMMEN; UND DER PESSIMIST SAGT, DASS ES DOCH NOCH SCHLIMMER KOMMEN KANN !!" - ...

