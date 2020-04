... - "FRAGT DER EINE VERWAHRTE DEN NÄCHSTEN: 'WAS MACHEN SIE EIGENTLICH SO BERUFLICH??' - 'ICKE BIN ZAUBERER!!' - 'TATSÄCHLICH - UND WAS ZAUBERN SIE SO??' - 'ICKE ZERSÄGE MENSCHEN!!' - 'ACH JA - UND HABEN SIE GESCHWISTER??' - 'ÄHEM, JA; ZWEI HALBSCHWESTERN!!'" - ...





... - "DER PAPST IST TOT; KOMMT VOR DIE HIMMELSPFORTE, SPRICHT ZU GOTT: 'ERKENNST DU MICH DENN NICHT?? ICKE BIN'S; DEIN STELLVERTRETER AUF ERDEN!!' DER PAPST SCHÜTTELT DEN KOPF; SPRICHT MIT PETRUS: 'SAG' MAL; KENNST DU DEN?? ER SAGT ER SEI MEIN STELLVERTRETER AUF DER WELT ... GE-WE-SEN!!' PETRUS ZUCKT DIE ACHSELN: 'ICKE GLAUB', ICKE MUSS DEN JESUS HOLEN; DER IST GESTERN AUS DEM URLAUB - JE-SUS; KOMMST DU MAL ... KANNST DU UNS SAGEN, WER DAS IST?? ER SAGT ER WÄRE DER STELLVERTRETER DEINES OLLEN AUF ERDEN!?' JESUS MUSTERT DEN PAPST AUFMERKSAM; BRICHT DANN IN SCHALLENDES GELÄCHTER AUS: 'KLAR KENN' ICKE DEN!! DER IST VON DIESEN FISCHERN; DIE VOR 2000 JAHREN FÜR MICH DIESE SEKTE GEGRÜNDET HABEN - DIE GIBT'S TATSÄCHLICH IMMER NOCH - ELCHE FREUDE; HOHO'" - ...





... - "DIE DOOFEN ESSEN - DIE KLUGEN TRINKEN // DIE DUMMEN FIXEN - DIE SCHLAUEN TRIXEN // DIE BLÖDEN SAUFEN - DIE KLUGEN VERKAUFEN" - ...



(www.doemgespress.webnode.com)