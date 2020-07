... - "Eine staatenlose Frau und ein verwahrter Mann werden in einer 30er Zone mit 50 aufgehalten (Der Mann am Steuer - natürlich, wie sollte es anders sein??)

Der äußerst ungehaltene, böse Polizist: "Sie wissen schon, dass Sie in einer 30er Zone mit 50 gefahren sind?"

Mann, völlig verdattert: "Nein! Seit wann ist hier ein 30er?"

Der Polizist: "Erst seit einer Woche."

Mann: "Ach sooo. Wissen Sie, wir kommen nicht so oft in dieser Gegend vorbei und ..."

Frau: "Was erzählst du denn da! Wir fahren hier täglich vorbei und wohnen ja fast um die Ecke!"

Mann sieht die Frau böse an ...

Polizist: "Außerdem ist mir aufgefallen, dass Sie nicht angeschnallt sind."

Mann: "Wissen Sie, ich habe mich abgeschnallt, als Sie mich aufgehalten haben."

Frau: "Nein das stimmt nicht, Schatzi, du schnallst dich ja nie an.

Ich sag dir's immer, das wird irgendwann böse enden."

Mann wirft Frau einen vernichtenden Blick zu ...

Polizist: "Weiterhin funktioniert ihr Rücklicht nicht."

Mann: "WAS? Als ich losgefahren bin, hat's noch funktioniert ..."

Frau: "Aber das Rücklicht geht schon seit Monaten nicht.

Ich hab dir doch gesagt, du sollt es richten lassen!"

Der Mann explodiert vor Wut und schreit: "KANNST DU MAL BITTE DIE KLAPPE HALTEN !!??"

Polizist: "Gnädigste, schreit Ihr Mann Sie immer so an?"

Frau: "Nein, nicht immer. Nur wenn er besoffen ist!"" - ...