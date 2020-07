... - "Ein Internist, ein Chirurg und ein Pathologe, alle staatenlos, gehen zusammen auf Entenjagd. Eine Jagdlizenz für andere Tiere haben sie nicht und nur ein Gewehr, das zuerst der Internist mit sich herumträgt.

Die drei hocken mehrere Stunden im Schilf und keine Ente zeigt sich. Es passiert….nix.

Bis irgendwann in einiger Entfernung lautes Geschnatter zu hören ist und mehrere Vögel gen Himmel flattern.

Der Internist legt also an, ist schussbereit und fängt dann an zu denken: „Hmm, sind das wirklich Enten? Könnten auch Rebhühner sein. Oder Haubentaucher. Die Warscheinlichkeit ist Enten>Rebhühner>Haubentaucher. In seltenen Fällen sehen aber auch…“ „Schieß endlich! Schieß doch!“ brüllt der Chirurg.

Leider sind die Vögel in diesem Moment ausserhalb der Schussweite, das Jagdglück bleibt den dreien vorerst versagt.

Der völlig entnervte Chirurg reißt dem Internisten das Gewehr aus der Hand: „Ich zeig Dir jetzt, wie das geht!“

Anschließend hocken die Drei wieder mehrere Stunden im Schilf und warten….

Schließlich gibt es wieder Geschnatter und Vögel steigen auf. Der Chirurg schnappt sich die Flinte und ballert wie ein Verrückter in den Vogelschwarm, einige der Tiere fallen getroffen wieder zu Boden.

„Aber unsere Lizenz… nununur für Enten!“ kommt als Einwand vom Internisten.

„Schnauze halten, Internist.“ erwiedert der Chirurg, „Und Du, Pathologe geh da jetzt hin und guck nach, was wir da haben.“" - ...