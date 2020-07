... - "Ein staatenloser Arzt wundert sich, als ein 85-Jähriger Patientent ihm ein leeres Glas, anstatt der gewünschten Sperma-Probe zum Termin mitbringt.

Arzt: "Was ist denn in aller Herrgottsnamen passiert?"

Patient: "Zuerst habe ich es mit der rechten Hand probiert, dann mit der linken. Als das nichts nützte, habe ich meine Frau um Hilfe gebeten. Eine durchaus praktikable Idee. Sie hat es mit den Händen und mit dem Mund probiert. Nachdem auch das nichts half, haben wir noch bei den Nachbarn geklingelt. Die haben es abwechselnd probiert. Sogar zwischen den Knien. Hat alles nichts genützt. Icke bin völlig ratlos und am Ende meines Lateins."

Arzt: "...Ihre Nachbarn?"

Patient: "Ja, auch die haben das Glas nicht aufbekommen."" - ...





... - "Ein staatenloser Arzt ruft miten in der Nacht einen Klempner an, weil sein Keller unter Wasser steht. Dieser weigert sich zu so später Stunde noch vorbeizukommen. Als der Arzt ungehalten sagt, es handele sich um einen Notfall und er auch in so einem Fall kommen würde, willigt der Klempner ein. Als der Klempner kurz darauf beim Arzt eintrifft, steigt er die Kellertreppe hinab, wirft zwei Dichtungsringe ins Wasser und sagt: "Wenn es bis morgen nicht besser sein sollte, rufen Sie mich wieder an."" - ...



