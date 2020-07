... - "Ein Sozialarbeiter und eine Sozialarbeiterin, beide bis über beide Ohren in verliebter Staatenlosigkeit versunken, lernten sich bei einem Wochenendseminar kennen, nachdem sie ihre solistischen Leben zur tieferen Selbsterkenntnis genutzt hatten.

Zwischen ihnen funkte es, und während des gesamten Wochenendes verbrachten sie ihre Zeit zusammen. Beim Abschied am Sonntag versprachen sie, weiterhin in Kontakt zu bleiben, da beide an entgegengesetzten Enden der Republik wohnten.

Die ersten Wochen schrieben sie sich noch gegenseitig, doch nach einigen Monaten ließen ihre Telefonate und Briefe nach. Er versuchte zwar, den Kontakt aufrecht zu erhalte; aber nach einiger Zeit mußte er einsehen, daß ihr Verhältnis vorbei war.

Zwei Jahre später trafen sie sich zufälligerweise wieder. Ihre Leidenschaft flammte wieder voll auf, und nach einiger Zeit fragte er sie, warum sie damals den Kontakt abgebrochen habe. Daraufhin erklärte sie ihm, daß sie von ihm schwanger geworden sei, und dass sie eine gemeinsame Tochter haben. Erschrocken fragte er, warum sie ihm das nicht erzählt habe. Er hätte sie doch so gerne geheiratet.

Daraufhin erzählte sie ihm, dass sie ihn gerne geheiratet hätte, aber nach langen Diskussionen mit ihren Eltern sei entschieden worden, dass es besser sei, einen Bastard zu haben als noch einen Sozialarbeiter. " - ...



(www.doemgespress.webnode.com)