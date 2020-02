(doem) "Mitten im größten Karnevalstrubel stimmen die Jecken lautstark Kölsche Lieder an.", heißt es in der Karnevalsmitteilung der Faschingshochburg Köln. Nomen est Omen!! Kein Zweifel: Die sog. 5. Jahreszeit ist derzeit auf dem Höhepunkt. Im deutschsprachigen Raum sind die Faschingshochburgen das Rheinland, sowie die schwäbische Fassenacht. Die ausgelassene ursprünglich religiöse Feier zum Beginn der 40tägigen Fastenzeit findet internationalen Zuspruch in Lateinamerika, in Kannadas Karneval von Québec bekannt ist Italiens venezianischer Karneval, der Mitfastenkarneval der belgischen Ostkantone, der Karneval von Teneriffa und Cadiz.. Dann ist da der Fasching in den Südstaaten der USA - dereinst von europäischen Siedlern importiert, sowie der Karneval in Namibia, auch als Totenkult gedacht. Überall steppt in den tollen Tagen der Bär; es geht hoch her - inkludiert üppige Verkostung; Tanz, Verkleidung.

Man nimmt an, dass der Karneval im 15. Jahrhundert in Mesopotamien begründet wurde; ein Brauch der heutigen Türkei. Grundsatz war und ist die Gleichheit, die Fähigkeit, in andere Rollen zu schlüpfen, abseits der NORMALITÄT. Die Zeit für den international renommierten Fasching ist für nach Neujahr datiert, symbolisiert die Hochzeit einer bedeutenden Gottheit, derzgenüge das Fasten angebracht. Wir alle kennen als bedeutende (deutsche) Bräuche etwa die Kölner Stunksitzung oder den Dortmunder Antikarneval Geierabend als Ruhrpott-Pendant. Und auch bei den Umzügen international wie bundesweit geht es auch darum Systemkritik zu äußern, gewisse Grenzen indes nicht zu überschreiten. So war der Karneval etwa im Nationalsozialismus durchaus anerkannt. Allein das lässt schon tief blicken in die gesellschaftliche Akzeptanz einer Veranstaltung en vogue.

Aus dem lateinischen CARNE LEVARE = Fleisch wegnehmen leitet sich wohl das Wort Karneval ab. Festlichkeit zum Beginn der religiösen Fastenzeit, welche schon im römischen Weltreich beliebt.

"Zum Höhepunkt des Straßenkarnevals zieht der Rosenmontagszug durch die Kölner Innenstadt", heißt es auf koeln.de. Jenes wird in Deutschland vor allem von Kindern genutzt, welche nicht nur in den Faschingshochburgen assolute, Schwaben und Köln, die Zeit nutzen, vom Zug geworfene Kamelle, Bonbons und Klümpkes zu sammeln. Übrigens: In Deutschland sind auch in den altehrwürdigen Karnevalshochburgen erstmals homosexuelle Prinzenpaare zugelassen - teils praktiziert. Das Karnevalsmotto zur Diversität, Gleichheit und Vielfalt wird so mithin in die Tat umgesetzt. MER LOSSE DE DOM IN KÖLLE. Der alte Karnevalsschlager von den Bläck Föös dringt durch die Gassen von Köln. Jetzt kann Karneval gefeiert werden ...